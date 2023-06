"Penso che la squadra dello United, insieme all'Arsenal siano all'altezza delle migliori squadre della Premier League di tutti i tempi. Quello che noi e il Liverpool abbiamo fatto negli ultimi anni, credo vada tenuto in considerazione, ma loro hanno il grande trofeo, ovvero la Champions League, che noi nn possiamo dire di avere" ha detto Kyle Walker nelle scorse ore, a road to Istanbul iniziato. "Per essere in lizza davvero con loro dobbiamo andare a prendercelo" ha detto sicuro l'inglese avvisando l'Inter: "Non avremmo vinto cinque Premier League in sei anni se non fossimo una buona squadra.

In un certo senso sappiamo di esserlo, ma per essere considerati a livello globale come una delle migliori squadre hai bisogno di vincere la Champions. Saranno 90 minuti di gioco in cui dovremo fare di tutto per vincere a ogni costo".