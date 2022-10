Ancora una vittoria per il Bayern Monaco che nemmeno questa sera si risparmia in termini di reti, segnando una sonora manita contro l'Augusta, nel match valido per i sedicesimi di Coppa di Germania. Passa in vantaggio la formazione di casa con Pedersen al nono minuto ma poco dopo gli uomini di Nagelsmann prendono le misure e trovano la reazione al 27esimo con Choupo-Moting che mette a segno il primo e il terzo dei quattro gol inflitti alla squadra di Maassen. In gol anche Kimmich che firma il secondo score per i bavaresi, Musiala e Davies che chiude il cerchio. Unica nota negativa per gli ospiti l'autorete di Upamecano. Finisce 2-5 ALLA WWK Arena.