Prima di sfidarla domani pomeriggio in campionato, Marcelino, allenatore del Villarreal parla in conferenza stampa con termini lusinghieri della Real Sociedad, che prima dell'impegno in Champions League con l'Inter dovrà affrontare il Submarino Amarillo: "Conoscevamo il calendario, sapevamo che c'erano tante partite complicate e molto ravvicinate. Adesso arriva un tratto di campionato con tre momenti molto difficili, e arriva una delle migliori squadre del torneo. Anzi, per me è la migliore.

È una squadra che domina molti parametri del gioco, ha ritmo e precisione con la palla, ha contropiede ed è potente fisicamente. È forte nelle transizioni. La verità è che mi piace davvero il Real".