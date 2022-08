Arriva una brutta notizia per il Viktoria Plzen, avversario dell'Inter nel girone di Champions League: la formazione ceca dovrà fare a meno per diverso tempo del proprio attaccante Jan Kliment, uno dei nuovi acquisti estivi e autore del gol al Qarabag che ha certificato la qualificazione del club alla fase a gironi. Partita durante la quale ha rimediato un infortunio muscolare che lo costringera a rimanere fuori per quattro-sei settimane."È spiacevole, vedremo come sarà trattato", ha detto l'allenatore Michal Bílek in conferenza stampa dopo la vittoria a České Budějovice.