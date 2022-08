Vittoria al fotofinish in campionato per il Viktoria Plzen, che è riuscito a superare la Dynamo Ceske Budejovice solo in pieno recupero grazie al gol di Yerson Mosquera. Successo importante, per il tecnico Michal Bilek, che nel dopopartita sottolinea come questa vittoria sia ancora più gradita perché arrivata dopo la promozione in Champions League dove sfiderà l'Inter nel girone: "Abbiamo parlato con i ragazzi di quanto sia stato fantastico entrare in Champions League e abbiamo detto loro che anche il campionato è importantissimo. Non vogliamo sottovalutare nulla. A Budejovice siamo stati responsabili sin dall'inizio".