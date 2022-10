Ancora un ko per il Viktoria Plzen, battuto 4-2 in casa dal Bayern. L'allenatore Michal Bilek commenta così il ko casalingo di ieri: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, eravamo in svantaggio di tre gol dopo 25 minuti. Il Bayern ha mostrato le sue qualità ed è stato difficile coprire le loro traiettorie con la nostra difesa. Abbiamo apportato alcune modifiche, alcune delle quali sono state forzate. Abbiamo optato per un terzino che è diventato un quinto difensore e penso che abbiamo avuto un secondo tempo decente, in cui abbiamo segnato due gol e non ne abbiamo concessi altri. I tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita, nonostante abbiamo subito quattro gol nel primo tempo. Sono contento che loro ci abbiano visto segnare due gol contro una squadra così forte" si legge su Uefa.com.