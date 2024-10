Contrariamente a quanto risultava a Blick nelle scorse ore, la dirigenza dello Young Boys ha deciso di licenziare con effetto immediato Patrick Rahmen affidando, come già nella scorsa stagione, l'incarico ad interim all'allenatore dell'Under 21 Joël Magnin.

"Esonerare Patrick Rahmen è stata una scelta difficile - il commento del dirigente Christoph Spycher -. Ma dopo lunghe discussioni e analisi siamo giunti alla conclusione che fosse necessario un cambiamento. La nostra situazione da ultimi in classifica dopo nove turni è estremamente spiacevole. Si tratta di rimettersi in carreggiata. È amaro che le cose non abbiano funzionato con Patrick Rahmen. Allo stesso tempo, siamo grati a Joël Magnin per essersi dedicato interamente al servizio dello Young Boys e per aver espresso ancora una volta chiaramente la sua lealtà al club. Siamo convinti che potrà dare più fiducia e stabilità alla squadra. Nella nostra situazione non dobbiamo parlare di vincere un campionato, ma piuttosto di trovare la via d'uscita passo dopo passo. Già solo questa è una sfida molto grande".

Per la cronaca, gli svizzeri, reduci da tre ko di fila, affronteranno l'Inter in Champions League a Berna il prossimo 23 ottobre.