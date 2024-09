Dopo il riscatto dal Milan da parte del Fenerbahce a fine stagione scorsa, riscatto che però non è valsa la permanenza alla corte di José Mourinho che lo ha escluso dalla sua rosa, Rade Krunic riparte dalla Stella Rossa. L'ex centrocampista rossonero, dopo essere stato scaricato dallo Special One è approdato nel club di Belgrado che gli permetterà di giocare la massima competizione europea, obiettivo sfumato per i turchi, e ad un doppio ritorno a San Siro per affrontare gli ex cugini dell'Inter e gli ex compagni del Milan in Champions League. Non solo Krunic, la Stella Rossa ha ingaggiato anche Nemanja Radonjić, prelevato dal Torino.

Come si legge nei comunicati diramati dal club belgradese, Krunic indosserà la maglia numero 6 mentre Radonjic, che ha firmato un biennale con opzione per il terzo, adotterà la 49.

❗Rade Krunić je novo Zvezdino pojačanje❗



Novi fudbaler Crvene zvezde je Rade Krunić koji u okviru transfera stiže iz Fenerbahčea, i nosiće crveno-belu "šesticu".



️ #fkcz pic.twitter.com/RjI6JUFHZI — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 3, 2024