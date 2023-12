Arriva una nuova defezione per la Real Sociedad in vista della sfida di martedì contro l'Inter, decisiva per il primo posto nel girone di Champions League. Nel corso del match contro il Villarreal, vinto 3-0, si è infatti infortunato Brais Mendez, autore di 5 gol e 4 assist nel corso della stagione.

Di seguito il comunicato del club: Brais Mendez ha subito un trauma all'avambraccio destro durante la partita col Villarreal, riscontrando una frattura afisaria dell'ulna. Il giocatore sarà operato martedì a Barcellona". Da escludere, dunque, la sua presenza a Milano.