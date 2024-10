Il Monaco tra l'Inter e il Barcellona. La Stella Rossa domani sarà impegnata nella sfida di Champions League contro la squadra di Adi Hutter al Louis II, ma si avvicina il grande appuntamento coi blaugrana al Marakana. Vladan Milojevic, allenatore dei serbi, riconosce che il desiderio era quello di avere avversari di alto rango nella competizione europea: "In questo sorteggio abbiamo avversari estremamente attraenti e tutti loro sono leader in qualche modo nei loro Paesi. La maggior parte, a parte PSV e Young Boys, provengono dalle cinque leghe principali. Questo era quello che volevamo, questo era il nostro obiettivo. Faremo del nostro meglio per prepararci e giocare bene contro il Monaco".