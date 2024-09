Una vittoria così rotonda in casa del Partizan Belgrado mancava alla Stella Rossa dal lontano 1998: anche quella volta, fu 4-0. Come quella volta, anche ieri sera il 'derby eterno' si è chiuso con un poker per i biancorossi che fa ovviamente felice il tecnico Vladan Milojevic: "Ovviamente è solo una partita. Però abbiamo giocato bene, avevamo un piano. In larga misura i giocatori hanno fatto quello che abbiamo chiesto loro, l'obiettivo era controllare la partita, trovare i punti deboli del Partizan. Dopo il primo gol, quando si gioca un derby, la squadra avversaria deve provare ad aprirsi, perché è sotto pressione. Il secondo gol è arrivato al momento giusto e poi abbiamo regolarmente controllato e segnato altri due gol. Una vittoria meritata, che ci sia una grande differenza o meno, non lo so, non entrerò in questo argomento. Vorrei congratularmi con i miei giocatori, non è facile giocare qui, figuriamoci vincere".

Nota di merito del tecnico della Zvezda è anche l'inserimento dal primo minuto del classe 2007 Andrija Maksimovic, autore di un'ottima prova: "Abbiamo tanti giovani e la cosa positiva per noi è che la nostra squadra giovanile gioca nella Youth League, che è una competizione prestigiosa. Ho tanti giovani che si allenano con noi. Maksimovic è il nostro piccolo Lionel Messi, è un ragazzo di talento; non sapevo nemmeno che avesse solo 17 anni. Questo è un premio per lui. È un ragazzo eccezionale, un giocatore eccezionale".