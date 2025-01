Partita decisamente spettacolare al Louis II di Monaco, dove la formazione di Adi Hütter ha superato il Rennes col punteggio di 3-2. Una vera altalena di reti, con la squadra di casa che passa in vantaggio dopo appena 3 minuti con una splendida sforbiciata di Magnes Akliouche sul cross di Vanderson, per poi subire il pareggio dei bretoni di Jorge Sampoli grazie a Mahamadou Nagida che approfitta di un errore del portiere di casa Radoslaw Majecki e lo punisce trovando la sua prima rete tra i professionisti.

Al settimo della ripresa il Monaco torna avanti grazie a Mohamed Camara che inganna il portiere avversario Brice Samba con una conclusione potente, per poi trovare anche la rete del 3-1 con Alexander Golovin servito da Akliouche al termine di un contropiede micidiale in quattro contro due. Le speranze del Rennes si riaccendono con la bella rete firmata da Amine Gouiri che approfitta di uno svarione di Thilo Kehrer e trova il gol del 3-2. Nel finale, i padroni di casa hanno almeno un paio di occasioni per firmare il poker ma alla fine festeggiano il successo che li porta a quota 34 in classifica.