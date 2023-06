Anche Rodri parla a Sky dopo la successo in finale di Champions. "Non avrei mai pensato nemmeno nei miei sogni di arrivare qui, giocare così male come nel primo tempo e poi fare il gol vittoria. Le finali sono così, penso che lo meritiamo: è il destino che ci ha dato tutto indietro, per tutto il lavoro che abbiamo sempre fatto", dice il centrocampista spangolo, match-winner di serata.