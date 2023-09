È in arrivo una partita delicata per la Real Sociedad, attesa dalla sfida contro il Real Madrid che 'anticipa' l'esordio in Champions League in casa con l'Inter. A presentare il match contro le Merengues, facendo anche un riepilogo della situazione dell’infermiera, ci pensa il tecnico Imanol Alguacil: "André Silva ha svolto il suo primo allenamento dopo tre mesi e mezzo - dice in conferenza stampa -. Sadiq non si è allenato la settimana scorsa a causa del ginocchio gonfio, mentre Álvaro Odriozola è stato in difficoltà fino a due giorni fa".

Ai box anche Aritz Elustondo che ha avuto una piccola ricaduta e non "si è allenato per due giorni, mentre Barrenetxea è quello che spero di avere a disposizione domani. I nazionali invece stanno molto bene".