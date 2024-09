Tornato alla casa madre Stella Rossa dopo una lunga esperienza oltreconfine che lo ha visto anche indossare la maglia del Torino, il centrocampista Nemanja Radonjic si ripresenta ai tifosi biancorossi ai microfoni di Zvezda TV. Nelle sue parole, c'è un pensiero anche all'ìimmimente campagna di Champions League che vedrà l'Inter tra le avversarie della Crvena: "Credo che siamo una buona squadra per la Champions League, oltre che ovviamente per campionato e coppa. Vorrei che facessimo bene in Champions League per vedere se possiamo andare oltre. E penso che possiamo farcela"