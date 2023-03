Torna alla vittoria in campionato il Porto, che supera 3-1 in trasferta il Chaves e rimane all'inseguimento del Benfica distante otto punti. Il tecnico dei Dragoes Sergio Conceiçao, parlando nel dopopartita, spiega cosa vuole dai suoi ragazzi per questa ultima parte di stagione: “Dobbiamo attenerci al lavoro quotidiano e dare sempre il massimo, con ambizione e dedizione quotidiana alla ricerca della perfezione che non esiste. Questo è il nostro lavoro, per onorare lo scopo per cui ogni giorno entriamo al campo di allenamento: per onorare la storia del club, la mentalità.