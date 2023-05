Premiato oggi, a Milanello, con la targhetta che attesta le cento presenze totalizzate con la maglia del Milan, Fikayo Tomori ha mandato un breve messaggio ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club rossonero: "Grazie a tutti, speriamo di finire la stagione nel modo giusto", ha detto il difensore inglese, riferendosi ovviamente all'obiettivo dei rossoneri di conquistare un posto in Champions nella prossima edizione e uno in finale in quella corrente.