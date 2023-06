John Stones è sicuro: a Istanbul non si ripeterà quanto avvenuto due anni fa quando il Manchester City si fece soffiare la Champions League dal Chelsea a Oporto. Intervistato da Sky Sports UK, il difensoe dei Citizens spiega: "Dobbiamo fare in modo che non succeda ancora. All'epoca si trattava di una situazione dove non eravamo mai stati prima; ora, con tutta l'esperienza che abbiamo e abbiamo avuto, a volte non puoi semplicemente esprimere certe cose a parole o metterci qualcosa sopra o sapere cosa fare in una determinata situazione. Dopo aver attraversato quel momento difficile, uscire dalla parte dei perdenti ha colpito duramente.

Questo è uno dei sentimenti più grandi che ti rimane dentro e non vuoi provarlo di nuovo. Saremo molto più calmi e fiduciosi all'inizio di questa partita. Sapendo che dovremmo credere in noi stessi e in ciò che abbiamo già raggiunto e in come stiamo giocando, ci sono così tanti fattori che entrano in gioco".