"È la finale di FA Cup ed è un piacere essere qui. È una finale, nient'altro, una partita di calcio, non possiamo controllare cosa succede fuori. La finale è speciale di per sé. Lo United degli ultimi quattro-cinque sei mesi è una squadra completamente diversa rispetto all'inizio della stagione, ho la sensazione che siano migliorati. La qualità c'è sempre stata". Così Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha introdotto in conferenza stampa il derby di Manchester che assegnerà la FA Cup 2022-23, nell'ultimo atto che si giocherà domani pomeriggio nella cornice di Wembley, a una settimana dalla finale di Champions League contro l'Inter a Istanbul.

In seguito, il catalano, parlando dei singoli, ha aggiornato così sulle condizioni di Kevin de Bruyne e Jack Grealish: "Si sono allenati bene nelle ultime due sedute, stanno tutti più o meno bene".

Chiosa, infine, dedicata al futuro di Bernardo Silva: "Se sarà la sua ultima partita? Abbiamo ancora una finale di Champions League... Spero di no, ma non lo so".