Ruben Dias, difensore centrale portoghese del Manchester City, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese in vista della finale di Champions League in programma sabato a Istanbul contro l'Inter. "È cambiato il nostro modo di difendere e il cambiamento più grande è stato per Stones, dal mio fianco è passato in mezzo in un ruolo completamente diverso da quello di prima - le sue parole -. Ci ha sicuramente mostrato quanto può essere bravo in quella posizione.

Sono felice per lui, adoro il suo modo di giocare. È un grande passo nella nostra squadra perché finisci per avere un uomo in più nel mezzo e poi in due secondi è accanto a me. Mi sento bene - ha concluso - tutti vogliono essere qui e abbiamo lavorato molto per raggiungere questa finale, adesso dobbiamo dare un senso a tutto ciò".