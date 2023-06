Ilkay Gundogan, capitano del Manchester City, mette in guardia i suoi circa le insidie che può nascondere una gara secca contro l'Inter, avversaria sabato sera a Istanbul nella finale di Champions League: "L'Inter non è arrivata in finale per caso, ha grandi qualità, anche se quest'anno non gli sono bastate per vincere il campionato - le parole del tedesco ai canali ufficiali del club inglese -. Ma hanno vinto la Coppa Italia, sono una squadra che sa vincere titoli. Sono molto aggressivi nel loro modo di giocare. Forse sono più concentrati sul lato difensivo, ma hanno anche qualità straordinarie in attacco: sono una squadra molto solida. Di solito non subiscono troppi gol, quindi non sarà facile. Sappiamo che probabilmente saranno felici di lasciarci la palla e starà a noi sfruttarla al meglio. Dovremo stare attenti ai contrattacchi. Dobbiamo essere completamente attenti. Soprattutto in finale può succedere di tutto. Quindi dobbiamo essere completamente concentrati”.

Dalla loro, i Citizens possono contare su un'arma impropria come Erling Haaland: "In questo momento, potrebbe essere il miglior attaccante del mondo. Ci dà molto. Soprattutto rispetto agli ultimi anni, ci dà una qualità diversa, con la sua forza fisica, con la sua mentalità, con la sua velocità e, alla fine, anche con i suoi gol, ovviamente. Negli ultimi due anni, non abbiamo avuto un classico numero nove nella squadra. Pertanto, avevamo bisogno di giocare in modo un po' più flessibile, un po' diverso. Ora sappiamo di avere qualcuno in area che può controllare la palla, compresi i palloni alti. È molto bravo a usare la testa e può vincere duelli contro difensori centrali alti e forti. Penso che questo aggiunga una dimensione completamente nuova al nostro gioco. Ci dà una nuova dinamica. E in più porta una grande mentalità e carattere. Questa combinazione è estremamente buona per noi. Ci ha aiutato molto già in questa stagione. Speriamo che possa aiutarci anche in finale e contribuire con un gol".

Ma il City non è solo Haaland, rimarca Gundogan: "Abbiamo una qualità incredibile all'interno della squadra, giocatori fantastici. Abbiamo anche un fantastico allenatore che ci mette davanti a sfide tattiche costantemente e continua a portarci a un nuovo livello; ha anche soluzioni ai nostri problemi. Abbiamo sempre alternative su cui possiamo ripiegare. Credo che questo mix di cose sia estremamente buono, e se siamo forti mentalmente e abbiamo lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime settimane, allora non vedo molte squadre che possono batterci”.

Si giocherà a Istanbul, in Turchia, patria dei genitori dell'ex Borussia Dortmund: "Questa cosa mi rende naturalmente incredibilmente orgoglioso, la mia famiglia non vede l'ora, i miei amici non vedono l'ora e, ovviamente, anche io non vedo l'ora. Quindi, sì, sarà una finale molto speciale per me".