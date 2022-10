Vince ancora il Barcellona che con il minimo sforzo ottiene il massimo risultato, ovvero i tre punti conquistati contro il Maiorca. Basta il gol di Lewandowski alla squadra di Xavi per portare a casa altri tre punti che giovano a conquistare il primato in classifica, in attesa del match tra Real Madrid e Osasuna. È l'ex Bayern Monaco ad aprire e chiudere il match, con un aggancio al limite dell'area dopo un passaggio di Ansu Fati: 1-0 che basta a chiudere in bellezza il weekend che precede l'Eurogara di martedì contro l'Inter a San Siro.