Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Stella Rossa, avversaria dell'Inter in Champions League. Basta un gol di Ivanic nel finale per battere il Radnicki 1923 e consolidare il primo posto.

La squadra di Milojević vola a 16 punti in campionato, grazie alle 5 vittorie e all'unico pareggio conquistati nelle prime 6 giornate di campionato.