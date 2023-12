In attesa di presentarsi al Meazza martedì per l'ultimo match del Giroine D di Champions League, con cui si deciderà il primo posto, la Real Sociedad ha passeggiato all'Estadio de la Ceramica, travolgendo 3-0 il Villarreal. Pratica chiusa già nella prima frazione grazie alle reti di Merino, Zubimendi e Kubo. In questo momento i baschi sono quinti nella Liga spagnola.