Pareggio in rimonta per l'Atletico Madrid, eurorivale dell'Inter in Champions League. Finisce infatti 1-1 il derby madrileno in casa del Real Madrid. Padroni di casa avanti al 20’ con Diaz, poi in pieno recupero il pareggio dei colchoneros firmato da Llorente. Un risultato che permette alle merengues di restare al primo posto a +2 sul Girona, mentre la formazione di Diego Simeone conserva il quarto posto.