Primo titolo stagionale per il Manchester City, avversaria dell'Inter in finale di Champions League il 10 giugno a Istanbul. La squadra di Pep Guardiola ha vinto la Premier League 2022/23 dopo un'importante rimonta sull'Arsenal: proprio il ko dei Gunners sul campo del Nottingham Forest certifica la matematica vittoria del campionato inglese da parte dei Cityzens. Si tratta del terzo campionato di fila vinto, il nono in tutta la storia del club. E il Triplete è ancora possibile, visto che il Manchester City, oltre alla finale di Champions League, sfiderà anche i rivali dello United nella finalissima di FA Cup.