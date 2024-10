L'ultima giornata di Champions League ha portato brutte notizia al Lipsia, avversario dell'Inter il prossimo 26 novembre a San Siro. Nel match contro il Liverpool, infatti, Xavi Simons ha rimediato un infortunio ai legamenti della caviglia sinistra che probabilmente lo obbligherà a saltare l'appuntamento di Milano. "Purtroppo Xavi resterà fuori per diverse settimane. Sono cose che accadono di tanto in tanto nel calcio", conferma il tecnico Marco Rose in conferenza stampa pre-Friburgo.

"È un giocatore importante per noi, ma abbiamo una squadra di cui ci fidiamo e stiamo cercando di assorbirlo come squadra - aggiunge Rose -. Abbiamo bravi ragazzi che ora stanno avendo più tempo per giocare. Abbiamo così tanti compiti e partite davanti a noi che affrontiamo con piena energia e massima positività. Vogliamo vincere la prossima partita casalinga e prolungare la nostra serie. La Champions è la Champions. Ora arriva la Bundesliga, poi la Coppa. Non abbiamo tempo per pensare troppo".