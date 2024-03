La partita di Copa del Rey a Bilbao è stata irreversibilmente segnata dai gravissimi fatti di cronaca che hanno macchiato le ore dell'immediata vigilia, con il ferimento di un tifoso dell'Atletico Madrid, che hanno visto coinvolti anche i pullman delle squadre. Diego Simeone, alla vigilia della gara di campionato contro il Betis, si è espresso in merito in conferenza stampa: "Penso che tutti siano preoccupati in questo caso, non noi in particolare. Ma spiegare quello che è successo significherebbe mettersi nella posizione di vittima; e la verità è che preferisco non avere quel posto in questo momento", ha detto l'allenatore argentino.