La polemica sollevata dopo la partita col Siviglia dal tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, che si è lamentato della diversità di calendario rispetto all'Athletic Bilbao prima dell'andata della semifinale di Copa del Rey, ma con un pensiero anche alla gara di Champions League contro l'Inter, assume anche contorni istituzionali. Si pronuncia infatti in merito il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, noto tifoso dei Colchoneros. Ai microfoni di El Desmarque, Martinez-Almeida che ha concesso più giorni di riposo alla squadra di Valverde che a quella di Simeone prima del loro incontro. "È vero che è un po' strano che l'Athletic abbia avuto cinque giorni e noi solo tre e con una partita così importante giocata al Bernabéu, ma ora non ci sono scuse, dobbiamo andare a Bilbao e vincere".

Il primo cittadino madrileno non vuole sentir parlare di stagione finita per i Rojiblancos, nonostante le difficoltà in campionato: "C'è anche la Champions League, siamo vivi in ​​queste due competizioni perché la Liga è molto più complicata, anche il Real Madrid ha fatto una grande partita l'altro giorno. Quindi dobbiamo vincere in Coppa a Bilbao e in Champions League. Non è poi così male".