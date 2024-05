Ci sono anche i due gol-scudetto di Acerbi e Thuram contro il Milan nella lista delle sei giocate scelte dall'Inter per il Goal of The Month Sponsored by Pirelli del mese di aprile. In lizza anche la rete di Dimarco contro l'Empoli, quella last minute di Frattesi contro l'Udinese, di Miconi contro il Sassuolo e quella rifilata da Bugeja alla Juventus.

"Vota nei commenti con l'emoji il tuo gol preferito del mese di aprile", l'invito rivolto ai tifosi dal club nerazzurro sui social.