L'entusiasmo dei tifosi dell'Inter non si ferma con lo scudetto vinto. Come comunicato dal Sassuolo, infatti, non ci sono più tagliandi per il settore ospiti in vista di sabato sera. Questa la nota del club:

"In merito alla gara Sassuolo-Inter, 35^ giornata di Serie A TIM, in programma sabato 4 Maggio alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che sono esauriti i tagliandi in Tribuna Nord (Settore Ospiti). Terminata la disponibilità anche per quanto riguarda gli accrediti per tifosi diversamente abili e per le tessere CONI-FIGC-AIA"