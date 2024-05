Nella sua intervista a Radio Tv Serie A Javier Zanetti parla anche del futuro di Simone Inzaghi. "E' entrato subito in empatia coi tifosi. La sua umiltà, la sua calma, la trasmette ai tifosi. Poi alcuni si arrabbiano per un cambio o un risultato. Ma si è innamorato della famiglia Inter. Lo vedi ad Appiano, è sorridente e felice - dice il vice-presidente - E' stato speciale nel rimanere calmo e sereno nelle difficoltà, consapevole di quel che poteva fare e credendo nel suo lavoro al di là del risultato. Era molto criticato esternamente, ma lì si rafforza una società, supportando l'allenatore in quei momenti. Nei percorsi ci sono i momenti buoni e di difficoltà, se credo nell'allenatore non posso salutarlo alla prima difficoltà".

"Noi vedevamo che in tante gare la squadra non meritava di perdere, era questione di tempo - continua Zanetti -. Arrivare in finale di Champions ha contribuito a farci credere sempre in Simone. Credo che ogni vittoria nasca dalle difficoltà. Quando perdi un campionato o vai fuori dalla Champions. Lì si costruisce una resilienza che poi ti permette di sapere dove migliorare per arrivare all'obiettivo. Da parte nostra c'era la preoccupazione per i risultati che non arrivavano, ma dall'altra parte c'erano le prestazioni. Siamo sempre stati vicini all'allenatore, credevamo nel suo lavoro e volevamo aiutarlo per uscire dalla situazione. I momenti di difficoltà possono durare un mese, due settimane. Lì la società deve essere presente".

Zanetti parla anche di analogie e differenze tra Inzaghi e Mourinho. "Sono persone diverse. Inzaghi è molto calmo, Mou aveva una grande personalità. Ma sono due grandi condottieri che ti portano alla vittoria. Mou sappiamo cos'ha fatto. Inzaghi ci porterà a tanti successi, come ha detto Beppe Marotta non siamo nemmeno a metà del ciclo. Mi auguro resti per tanto. Ormai ci conosciamo, vedendo questi risultati e questo spirito di squadra e il senso di appartenenza dei ragazzi questo dà tanta tranquillità e pensando al futuro piace vedere una squadra così".