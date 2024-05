Potrebbe essere una stagione con un bastimento carico carico di scudetti quella dell'Inter. Al titolo conquistato dalla prima squadra di Simone Inzaghi potrebbero infatti aggiungersi quelli cui mira il settore giovanile nerazzurro, guidato da Massimo Tarantino. Tutte e cinque le selezioni giovanili nerazzurre, racconta la Gazzetta dello Sport, hanno infatti raggiunto la fase finale dei rispettivi campionati di categoria.

Guida la trafila l'Under 19 di Cristian Chivu, capolista del campionato Primavera 1 e che punta a mantenere le prime due posizioni per l'accesso diretto alle semifinali, scendendo via via di età fino all'Under 15 di Simone Fautario, tutta la cantera interista è pronta ad arricchire la bacheca di nuovi trofei, continuando sul percorso tracciato negli ultimi anni da Roberto Samaden.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!