Il passaggio ai quarti di finale di Champions League a discapito dell'Inter è stata una gioia effimera per l'Atletico Madrid, che al passaggio successivo è stato estromesso dalla competizione dal Borussia Dortmund. Capitolo negativo di una stagione definita "strana" da José Maria Gimenez, difensore dei Colchoneros, che intervistato da ESPN spiega: "È stata una stagione difficile dal punto di vista personale, con alcuni alti e bassi che ovviamente mi hanno buttato giù. A livello di club è stata una stagione strana. L'unica cosa che può salvarla è qualificarci alla Champions League, che è l'obiettivo primario. Solo in quel caso potremo dire di aver raggiunto l'obiettivo".

Gimenez torna anche sul doppio confronto col BVB: "È stata una partita dura. Eravamo convinti di poter passare perché penso che avessimo le qualità per poterlo fare. Se all'andata fosse finita 3 o 4 a 0 sarebbe stato ormale per come era stata la partita, ma nel finale abbiamo rischiato di prendere il 2-2 e sarebbe stato giusto. A Dortmund ci siamo subito ritrovati sotto 2-0. Siamo riusciti a pareggiare, facendo la cosa più difficile, e poi non siamo riusciti a gestire la partita. Non abbiamo controllato le nostre emozioni e abbiamo subito una sconfitta che ci ha ferito molto e che rende per noi il cammino in Champions League un fallimento".