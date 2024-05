La stagione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain non sta andando proprio come il giocatore slovacco sperava. Qualche brutta prestazione in avvio di stagione, un infortunio da cui è da poco tornato. Fatto sta che nelle gerarchie di Luis Enrique l'ex interista è molto indietro.

Ieri nella gara contro il Borussia Dortmund è partito in panchina, lasciando spazio ai due centrali Marquinhos e Lucas Hernandez, ma una volta uscito per infortunio il fratello del milanista Theo, il tecnico dei parigini ha preferito far entrare il ventenne Lucas Berardo piuttosto che dar spazio allo stesso Skriniar. Una scelta che fa capire come oggi lo slovacco sia molto indietro nei pensieri dell'allenatore.