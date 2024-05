Guomundur Benediktsson, ex calciatore ed allenatore islandese ma soprattutto padre dell'attaccante del Genoa Albert Gudmundsson, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it commentando le voci sul figlio, trascinatore del Grifone e obiettivo caldo dell'Inter per l'estate.

Qual è la sua opinione sulla stagione di Albert?

“Direi ottima. Ha ancora 4 partite da giocare e credo che possa fare ancora meglio. Speriamo di vederlo in campo nelle ultime partite di campionato”.

Albert è in Italia da più di due anni: cosa le ha raccontato del nostro Paese? Cosa le piace di più dell’Italia?

“Albert ama l’Italia e questa non è una sorpresa, perché tutti dovrebbero amare l’Italia. Il cibo, la gente, il vino, la vostra passione per il calcio, il vostro stile. Cosa non è da amare dell’Italia?”.

Secondo lei è giunto il momento per Albert di andare in un grande club?

“È una domanda davvero difficile. Lui ama la sua vita a Genova e io lo vedo ancora lì, ma nel calcio tutto può succedere. Non va dimenticato che anche il Genoa è un grande club”.

Qui in Italia piace alle big, soprattutto a Inter e Juventus. Dove lo vedresti meglio?

“Albert farebbe bene ovunque, ma non è questo il momento di parlare delle altre squadre. Ci sono ancora 4 partite da giocare in questa stagione e Albert è completamente concentrato sul Genoa”.

Vorrebbe restare in Italia, oppure il suo sogno è davvero quello di andare in Premier League?

“Penso che ogni calciatore voglia giocare al massimo livello possibile e Albert probabilmente non fa eccezione. Personalmente, mi piacerebbe vederlo restare in Italia”.

