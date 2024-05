Nell'Inter fresca campione d'Italia ci sono cinque giocatori con la valigia in mano e pronti a salutare Appiano Gentile in estate. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport mentre inserisce nella sua 'lista dei partenti' Alexis Sanchez, Juan Cuadrado, Stefano Sensi, Emil Audero e Davy Klaassen.

Si parte dal cileno, che qualcosa ha fatto intuire già nella notte della grande festa in Piazza Duomo: "Ho visto crescere i miei compagni, a loro voglio dire grazie e in bocca al lupo", le parole del Niño Maravilla che non rientra più nei piani dell'Inter e che lascerà Milano alla scadenza del contratto. La stessa sorte toccherà a Cuadrado e Sensi: il colombiano ha inciso poco (complici anche i quattro mesi ai box per infortunio) e in rosa c'è già Buchanan, mentre l'ex Sassuolo dovrà trovarsi una nuova sistemazione dopo l'affare con il Leicester saltato negli ultimi minuti del mercato di gennaio. Verso l'addio certo anche l'olandese ex Ajax.

Qualche dubbio in più, invece, aleggia sul futuro di Audero: l'Inter vanta un'opzione per riscattare il suo cartellino e il direttore sportivo Piero Ausilio non ha chiuso alla sua permanenza. Legata, secondo la rosea, a quelle che saranno le mosse per Bento Matheus Krepski, portiere della nazionale brasiliana e dell'Athletico Paranaense. "L'Inter lo segue da tempo e vorrebbe prenderlo subito, così da assicurarsi un profilo giovane e promettente, che nel giro di una stagione sarebbe pronto a scavalcare Sommer nelle gerarchie - si legge -. Il problema è il prezzo: Marotta non può spendere cifre folli. In caso di mancato accordo... Audero spera".

