Dopo la partita vinta contro il Betis, Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, si è fermato a parlare in conferenza stampa proiettandosi anche alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter: "Il calcio cambia molto velocemente, di partita in partita. Giovedì eravamo tutti delusi, speravamo nella finale di Copa del Rey. La squadra deve avere fiducia, credere e avere l'ambizione di raggiungere traguardi più grandi. Non basta pensare che se siamo quarti in classifica tutto va bene. Non è giusto e dobbiamo pretendere noi stessi. Contro l'Inter dobbiamo fare di tutto per rimontare, lasciare tutto in campo. Spero che ce la faremo e che continueremo in Champions League per poi arrivate più in alto possibile in campionato anche se siamo lontani dalla prima".

Tornando sulla vittoria contro la squadra di Manuel Pellegrini lo sloveno ha aggiunto: "Mi sento bene per la vittoria, non per la parata. È stata importante, difficile, alla fine abbiamo sofferto. Non dubito di me stesso, ma è normale che quando subisci più gol lo facciano la gente e la stampa, ma io non dubito di me stesso e non dubiterò di me stesso. Ogni giorno do il massimo, faccio il meglio che posso. Ci sono giorni migliori e giorni peggiori, ma ho fiducia in me stesso e nel mio lavoro".