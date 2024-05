In occasione della gara contro il Torino, Thiago Motta ritroverà Jens Odgaard, che ha smaltito l'infortunio e torna a disposizione del Bologna. A proposito di un eventuale impiego con Joshua Zirkzee, il tecnico rossoblu si dice possibilista: "Hanno già giocato insieme contro l'Inter, dove Jens ha fatto una grande partita, sta bene ha recuperato dal suo infortunio, sta bene e se domani dovrà aiutare la squadra sono convinto che come sempre farà in modo di dare tutto quello che può per aiutare i suoi compagni".