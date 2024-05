"Egonu o Antropova titolare? Non permetterò di farmi questa domanda, farò il Mourinho, litigherò con tutti i giornalisti che mi faranno questa domanda. Noi siamo una squadra, punto. Non mi parlate di questo tema perché non risponderò mai”. Lo ha detto Julio Velasco, ct della Nazionale femminile di volley, nella conferenza stampa di presentazione delle formazioni di pallavolo azzurre prima della Nations League.