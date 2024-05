Assente contro la Roma domenica, Piotr Zielinski rischia di saltare anche la gara del Napoli, a Udine, in programma lunedì sera. Il centrocampista polacco, promesso sposo dell'Inter, è ancora alle prese con la lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra accusata in allenamento lo scorso 26 marzo. Motivo per cui oggi non si è allenato con il gruppo, ma ha svolto solamente terapie.