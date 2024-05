L'Inter si è defilata, ora Zirkzee è il sogno di Giuntoli e della Juventus. Questo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport sul suo sito online.

L'idea dei bianconeri sarebbe quella di affiancare l'olandese a Vlahovic: far convivere i due numeri 9 per un attacco esplosivo, con Zirkzee a ridosso del serbo in un ideale 4-2-3-1.

"Alla Continassa fin qui hanno studiato l’operazione e hanno aperto i dialoghi con fiducia, ma si è ben consapevoli che potrebbe non bastare fare il massimo l’estate prossima - si legge sul sito della Gazzetta -. Su Zirkzee, infatti, la concorrenza di altri club è spietata e i bianconeri non saranno in grado di sostenere eventualmente un’asta al rialzo. Per questo motivo si lavora al progetto con cautela e senza perdere di vista le eventuali soluzioni alternative. L’usato sicuro, che riporta sulle tracce di Alvaro Morata, avrebbe anche un’altra serie di pro che non sono da sottovalutare, nell’ottica di rinforzare la rosa".