Giuseppe Galli, presidente dell'Assoagenti, ha espresso le sue congratulazioni all'Inter per la conquista dello Scudetto ai microfoni di Tutto Mercato Web: "È la squadra più forte del campionato. Anno scorso lo ha vinto il Napoli, quello prima il Milan, ma lo hanno perso i nerazzurri. Ripeto, sono la squadra più forte".

Di cosa ha bisogno l'Inter per crescere ancora?

"Già è una squadra forte, con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi... Ovvio che nel mercato, se c'è un'occasione, non se la faranno scappare, ma l'Inter non ha bisogno di cambiamenti. L'importante è la continuità, poi l'allenatore è cresciuto tantissimo".