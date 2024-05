Sono tre le squadre italiane impegnate nel giovedì europeo che alza il sipario sulle semifinali di Europa e Conference League. E solo una riesce a centrare la vittoria. In EL l'Atalanta pareggia 1-1 al Velodrome contro l'Olympique Marsiglia: al vantaggio di Scamacca replica Mbemba con una parabola velenosa che bacia il palo e si spegne poi alle spalle di Musso. La Roma va invece sotto all'Olimpico contro il Bayer Leverkusen e non riesce a ribaltare il risultato: prima è fatale l'indecisione di Karsdorp che porta i freschi campioni di Germania ad andare a segno con Wirtz, poi nella ripresa arriva l'eurogol da fuori di Xhaka che vale lo 0-2 che indirizza la qualificazione.

In Conference sorride invece la Fiorentina: al Franchi i viola strappano il 3-2 last minute contro il Club Brugge con la perla di Sottil e la girata di Belotti che annullano il momentaneo pareggio di Vanaken dal dischetto. Nella ripresa i belgi trovano il pari con Thiago nonostante il rosso incassato appena 2' prima, poi è Nzola a regalare la pesante vittoria ai gigliati in pieno recupero. Dall'altra parte del tabellone Aston Villa e Olympiakos offrono invece spettacolo in una gara che si conclude con il pesante 4-2 esterno dei greci.