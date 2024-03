Antoine Griezmann non parteciperà alla trasferta dell'Atletico Madrid a Cadice. Le tempistiche del suo recupero sono ancora incerte, come spiegato da Diego Pablo Simeone in conferenza stampa: "Per domani non sarà a disposizione, non sappiamo se tornerà contro l'Inter o per quella successiva con il Barcellona", ha detto il Cholo. Dichiarazione che sa molto di 'prettatica', anche perché oggi il francese è tornato ad allenarsi col gruppo dopo il problema alla caviglia accusato lo scorso 20 febbraio nel match degli ottavi d'andata di Champions contro i nerazzurri.