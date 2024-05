L'Inter si è interessata a un giocatore del Barcellona che potrebbe fare le valigie nel caso arrivasse un'offerta adeguata. Lo rivela El Nacional, portale catalano: il nome in questione è quello dell'attaccante Ferran Torres, che dopo un ottimo momento di forma ha perso progressivamente la titolarità nella formazione di Xavi Hernandez, dove è stato scavalcato da Raphinha Dias e Lamine Yamal, ora diventati inamovibili. Anche se comunque il tecnico continua a contare sul Tiburon ma al tempo stesso capisce che servirà fare cessioni per poter operare sul mercato in estate e quello del 24enne esterno offensivo è uno dei nomi maggiormente sacrificabili.

Inizialmente il Barça si era rifiutato di avviare trattative per Ferran per somme inferiori a 55 milioni di euro, cioè esattamente la cifra che costò all'epoca. Adesso, però, Joan Laporta potrebbe ammorbidire le sue richieste e arrivare a chiedere fino a 45 milioni. Ferran Torres pare essere molto gradito a Simone Inzaghi, per via della sua capacità di giocare in diverse posizioni d'attacco.

