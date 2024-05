Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Le parole di Zanetti su Zirkzee hanno infiammato il mondo Inter. Le ultime sul mercato nerazzurro e le news in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo.