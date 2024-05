Nella lunga intervista rilasciata al podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli durante la quale ha ripercorso varie tappe della sua carriera, l'ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato anche del suo passato con Antonio Conte in panchina: "Con lui avevo un buonissimo rapporto, ero uno dei suoi pretoriani. Ti entra dentro, facendoti vivere una realtà diversa: per lui saresti pronto a morire. È un sergente e ti chiede moltissimo tutti i giorni, quindi non è semplice, ma riesce a convincerti perché ti dimostra che in quel modo funziona, sia in campo che fuori. Ha fatto moltissimo, e son convinto che crescendo smusserà più di qualche angolo. Conte all'inizio della sua carriera era molto rigido, ma vive per il calcio: son convinto che ora sia fermo proprio per questo motivo, per staccare un po', ma mi auguro possa rientrare presto. Se tornerà alla Juve? Questo non lo so... (ride, ndr)".