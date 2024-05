Si fa più tesa la situazione in casa del Milan. Come si legge oggi su Tuttosport, nel mirino della tifoseria sono finiti anche dirigenza e proprietà, al momento al lavoro per prendere il prossimo allenatore dei rossoneri. Ma potrebbe toccare anche ai giocatori, che domenica contro il Genoa si troveranno sugli spalti i tifosi "stanchi e frustrati nel vedere l'altra metà di Milano festeggiare".

Iniziative specifiche non sono ancora state diffuse, ma lo stadio non sarà gremito e si farà sentire. Nessuno pare immune da bordate di fischi o altre manifestazioni di dissenso.