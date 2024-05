Il gol di Niclas Füllkrug è stato pesantissimo non solo per aver abbattuto il PSG nell'andata della semifinale di Champions League di ieri sera. Grazie al successo del Borussia Dortmund sui francesi, infatti, la Germania si è assicurata la partecipazione di ben 5 squadre alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Proprio come la Serie A, quindi, anche la Bundesliga avrà cinque rappresentati: il Bayer Leverkusen già campione, il Bayern Monaco, lo Stoccarda, il Lipsia e lo stesso Dortmund, attualmente quinto in classifica e non più raggiungibile dalle rivali a tre turni dalla fine del campionato.

Insomma, quello di Füllkrug è stato un gol che vale doppio.